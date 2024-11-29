Армія РФ скаржиться на боєприпаси, які передала Північна Корея, - Сили оборони

Російські війська скаржаться на боєприпаси, які армії РФ передала Північна Корея. Окупанти кажуть про проблеми у застосуванні снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"У нас є інформація, що російські військовослужбовці виявляють скарги на складнощі у застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю. Тобто вони летять не туди, куди потрібно, і те, що вони (окупанти, ред.) не можуть з ними добре обходитися", - сказав речник.

За його словами, росіяни на фронті також скаржаться на погане логістичне забезпечення. Йдеться про відсутність боєприпасів, харчів та води.

"Особливо гостро ця проблема у них постала з настанням холодної пори року. Вони скаржаться навіть на відсутність теплих речей", - додав Волошин.