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Армія РФ скаржиться на боєприпаси, які передала Північна Корея, - Сили оборони

Україна , П'ятниця 29 листопада 2024 14:27
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Армія РФ скаржиться на боєприпаси, які передала Північна Корея, - Сили оборони Фото: армія РФ скаржиться на боєприпаси з Північної Кореї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська скаржаться на боєприпаси, які армії РФ передала Північна Корея. Окупанти кажуть про проблеми у застосуванні снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"У нас є інформація, що російські військовослужбовці виявляють скарги на складнощі у застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю. Тобто вони летять не туди, куди потрібно, і те, що вони (окупанти, ред.) не можуть з ними добре обходитися", - сказав речник.

За його словами, росіяни на фронті також скаржаться на погане логістичне забезпечення. Йдеться про відсутність боєприпасів, харчів та води.

"Особливо гостро ця проблема у них постала з настанням холодної пори року. Вони скаржаться навіть на відсутність теплих речей", - додав Волошин.

Як КНДР допомагає Росії

Нагадаємо, раніше Північна Корея надала російській армії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, якими Москва обстрілює Україну.

Восени стало відомо, що КНДР перекинула в Росію понад 10 тисяч своїх солдатів. Вони проходили навчання на російських полігонах, а тоді відправилися до Курської області.

Українські військові повідомляли, що північнокорейські військові вже брали участь у бойових діях. ЗМІ також повідомляють про загибель не лише солдатів КНДР, але й офіцерів.

Також, за даними видання Financial Times, Пхеньян передав Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності.

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