Армия РФ жалуется на боеприпасы, переданные Северной Кореей, - Силы обороны
Российские войска жалуются на боеприпасы, которые армии РФ передала Северная Корея. Оккупанты говорят о проблемах в применении снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.
"У нас есть информация, что российские военнослужащие выявляют жалобы на сложности в применении поставляемых Северной Кореей боеприпасов. То есть они летят не туда, куда нужно, и то, что они (оккупанты, ред.) не могут с ними хорошо обращаться", - сказал спикер.
По его словам, россияне на фронте также жалуются на плохое логистическое обеспечение. Речь идет об отсутствии боеприпасов, продуктов питания и воды.
"Особо остро эта проблема у них возникла с наступлением холодного времени года. Они жалуются даже на отсутствие теплых вещей", - добавил Волошин.
Как КНДР помогает России
Напомним, ранее Северная Корея предоставила российской армии артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, которыми Москва обстреливает Украину.
Осенью стало известно, что КНДР перекинула в Россию более 10 тысяч своих солдат. Они проходили обучение на российских полигонах, а затем отправились в Курскую область.
Украинские военные сообщали, что северокорейские военные уже участвовали в боевых действиях. СМИ также сообщают о гибели не только солдат КНДР, но и офицеров.
Также, по данным издания Financial Times, Пхеньян передал России ракетные и артиллерийские системы большой дальности.
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