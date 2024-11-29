Армия РФ жалуется на боеприпасы, переданные Северной Кореей, - Силы обороны

Российские войска жалуются на боеприпасы, которые армии РФ передала Северная Корея. Оккупанты говорят о проблемах в применении снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"У нас есть информация, что российские военнослужащие выявляют жалобы на сложности в применении поставляемых Северной Кореей боеприпасов. То есть они летят не туда, куда нужно, и то, что они (оккупанты, ред.) не могут с ними хорошо обращаться", - сказал спикер.

По его словам, россияне на фронте также жалуются на плохое логистическое обеспечение. Речь идет об отсутствии боеприпасов, продуктов питания и воды.

"Особо остро эта проблема у них возникла с наступлением холодного времени года. Они жалуются даже на отсутствие теплых вещей", - добавил Волошин.