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Армия РФ перебрасывает ракетные комплексы "Искандер-М" к границе с Украиной

ОТРК "Искандер-М" (Фото: sng.fm)
Автор: Константин Широкун

В последние дни существенно возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам инфраструктуры. Это связано с тем, что агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, на Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Напомним, с начала мая российские войска в Луганской области усилили обстрелы населенных пунктов. Только за вчерашний день в регионе разрушены 70 жилых домов в нескольких поселках и городах, включая Северодонецк, Золотое и Николаевку.

Отметим, 22 мая украинские военные отразили атаку противника в поселке Метелкино, который находится неподалеку от Северодонецка.

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