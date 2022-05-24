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Армія РФ перекидає ракетні комплекси "Іскандер-М" до кордону з Україною

ОТРК "Іскандер-М" (Фото: sng.fm)
Автор: Константин Широкун

В останні дні істотно зростає загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури. Це пов'язано з тим, що агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" в Брестську область на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, на Волинському і Поліському напрямках окремі підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Нагадаємо, з початку травня російські війська в Луганській області посилили обстріли населених пунктів. Тільки за вчорашній день в регіоні зруйновані 70 житлових будинків в декількох селищах і містах, включаючи Сєвєродонецьк, Золоте і Миколаївку.

Зазначимо, 22 травня українські військові відбили атаку противника в селищі Метелкіне, який знаходиться неподалік від Сєвєродонецька.

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