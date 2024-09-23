Армія РФ отримала ракету "Х-БПЛА": чим вона унікальна, та як її застосовують

Відомо, що Росія розпочала розробку даної ракети ще у 2021 році, і вона є авіаційною версією протитанкової ракети "Корнет-Д". Як заявляли росіяни, "Х-БПЛА" - нібито призначена для експлуатації з низки розвідувально-ударних безпілотників, таких як "Оріон", "Форпост" чи "Альтіус". Також вона може бути застосована для майбутнього важкого ударного БПЛА С-70 "Охотник". Також вони запускали дану ракету з гелікоптера Ка-52М.

Як пише видання, скоріш за все "Х-БПЛА" базується на ракеті 9М133ФМ-3, і має дальність у 8-10 кілометрів. Вперше росіяни продемонстрували цю ракету у 2023 році на своєму безпілотнику "Орион", у 2024 "Х-БПЛА" було показно на виставці "Армія 2024". Під час виставки було заявлено, що її дальність становить від 2 до 8 кілометрів, а максимальна висота пуску - 4000 метрів.

На фоні інформації щодо постачання озброєння варто зауважити активізацію використання росіянами розвідувально-ударних безпілотників "Оріон" у Курській області.

Що відомо про дрон "Оріон"

БПЛА "Оріон" - це російський ударно-розвідувальний безпілотний літальний апарат середнього класу. Його розробила компанія "Кронштадт" у рамках проекту "Інаграв", і він є частиною комплексу "Інаграв-Ру". Основні завдання "Оріона" включають розвідку, коригування артилерійського вогню та нанесення ударів по наземних цілях.

Основні характеристики:

розмах крил: 16 метрів;

маса: до 1000 кг;

дальність польоту: близько 250 км;

максимальна швидкість: до 200 км/год;

тривалість польоту: до 24 годин;

Ввисота польоту: до 7,5 км.

БПЛА "Оріон" має модифікації як для розвідувальних, так і для ударних операцій, оснащений системами для запуску керованих авіабомб і ракет. Перші зразки були введені на озброєння Збройних сил Росії в 2020 році, а також активно застосовуються в різних військових конфліктах, зокрема під час війни в Україні.