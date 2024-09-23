Армия РФ получила ракету "Х-БПЛА": чем она уникальна и как ее применяют

Известно, что Россия приступила к разработке данной ракеты еще в 2021 году, и она является авиационной версией противотанковой ракеты "Корнет-Д". Как заявляли россияне, "Х-БПЛА" - якобы предназначена для эксплуатации из ряда разведывательно-ударных беспилотников, таких как "Орион", "Форпост" или "Альтиус". Также она применима для будущего тяжелого ударного БПЛА С-70 "Охотник". Также они запускали данную ракету с вертолета Ка-52М.

Как пишет издание, скорее всего "Х-БПЛА" базируется на ракете 9М133ФМ-3 и имеет дальность в 8-10 километров. Впервые россияне продемонстрировали эту ракету в 2023 году на своем беспилотнике "Орион", в 2024 году "Х-БПЛА" было показано на выставке "Армия 2024". Во время выставки было заявлено, что ее дальность составляет от 2 до 8 километров, а максимальная высота запуска – 4000 метров.

На фоне информации о поставках вооружения следует отметить активизацию использования россиянами разведывательно-ударных беспилотников "Орион" в Курской области.

Что известно о дроне "Орион"

БПЛА "Орион" – это российский ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат среднего класса. Его разработала компания "Кронштадт" в рамках проекта "Инаграв" и является частью комплекса "Инаграв-Ру". Основные задачи "Ориона" включают разведку, корректировку артиллерийского огня и нанесение ударов по наземным целям.

Основные характеристики:

размах крыльев: 16 метров;

масса: до 1000 кг;

дальность полета: около 250 км;

максимальная скорость: до 200 км/ч;

продолжительность полета: до 24 часов;

Высота полета: до 7,5 км.

БПЛА "Орион" имеет модификации как для разведывательных, так и для ударных операций, оснащен системами для запуска управляемых авиабомб и ракет. Первые образцы были введены на вооружение Вооруженных сил России в 2020 году, а также активно используются в различных военных конфликтах, в частности во время войны в Украине.