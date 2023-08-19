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Армія РФ обстріляла Запорізьку область: загинула жінка

Фото: армія РФ обстріляла Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники у суботу, 19 серпня, черговий раз обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Зранку росіяни з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляли Гуляйполе та громаду. 

"На жаль, під ударом опинилося подружжя: 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувальної установи", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України

Цієї ночі російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе, випустивши 17 безпілотників з району Курська. Сили протиповітряної оборони збили 15 "Шахедів".

Внаслідок атаки є пошкодження у Хмельницькій та Житомирській областях.

Крім того, вдень 19 серпня окупанти обстріляли центр Чернігова. Ймовірно, росіяни вдарили балістичною ракетою. За попередніми даними, внаслідок атаки є поранені та загиблі.

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