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Армия РФ обстреляла Запорожскую область: погибла женщина

Фото: армия РФ обстреляла Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в субботу, 19 августа, в очередной раз обстреляли Запорожскую область. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Утром россияне по артиллерии и реактивным системам залпового огня обстреляли Гуляйполе и общину. 

"К сожалению, под ударом оказались супруги: 56-летняя женщина погибла, а 61-летний мужчина получил ранения. Он оперативно доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины

Этой ночью российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе, выпустив 17 беспилотников из района Курска. Силы противовоздушной обороны сбили 15 "Шахедов".

В результате атаки повреждения в Хмельницкой и Житомирской областях.

Кроме того, днем 19 августа оккупанты обстреляли центр Чернигова. Вероятно, россияне ударили баллистической ракетой. По предварительным данным, в результате атаки ранены и погибли.

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