Армия РФ мобилизует местных жителей оккупированных территорий Украины, - Генштаб

Армия РФ проводит скрытую мобилизацию в российских регионах для восполнения потерь. Кроме того, проводится работа по призыву жителей оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, командование войск РФ продолжает скрытую мобилизацию для восполнения потерь в личном составе. Помимо этого, проводится работа по призыву в российскую армию жителей на оккупированных украинских территориях.
Противник также усиливает группировки в Украине и формирует резервы из воинских частей, которые дислоцируются на Дальнем Востоке. Переброска личного состава и техники из Восточного военного округа на украинскую границу производится транспортной авиацией.
Напомним, в Мариуполе оккупанты начали массово вывозить мужчин в фильтрационные лагеря, где на них оказывают давление и готовят к мобилизации в ряды так называемой "армии ДНР".
По данным на утро 21 мая, потери российской армии в Украине составили почти 29 тысяч убитыми.
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