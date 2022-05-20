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Россияне масово вывозят мужчин из Мариуполя. Их готовят к мобилизации

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Мариуполь, Пятница 20 мая 2022 15:37
Россияне масово вывозят мужчин из Мариуполя. Их готовят к мобилизации Фото: один из фильтрационных лагерей под Мариуполем (t.me/andriyshTime)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты начали массово вывозить мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря. Их готовят к мобилизации так называемой "армии ДНР" на фоне больших потерь и провала призыва в Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях в Безымянно и Казацком Новоазовского района выросло с 2 тысяч мужчин до 3-4 тысяч", - сообщил в своем Telegram советник мэра.

Он добавил, что оккупанты продолжают вывозить мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря. При этом ни один из жителей города в течение пяти недель так и не был освобожден.

По данным Андрющенко, в лагерях на мариупольцев оказывают психологическое давление, чтобы сломать их морально. В частных разговорах оккупанты заявляют, что мужчин мобилизовать в "армию" так называемой Донецкой "народной республики"

Напомним, российские войска создали фильтрационные лагеря на большинстве оккупированных территорий. Например, в Мариуполе мирных жителей заставляют проходить проверку для того, чтобы получить разрешение на передвижение по городу.

Отметим, 16 мая началась эвакуация украинских военных из мариупольской "Азовстали". По данным британской разведки на утро 20 мая российским войскам сдались около 1700 защитников завода.

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