Армія РФ мобілізує місцевих жителів окупованих територій України, - Генштаб

Армія РФ проводить приховану мобілізацію в російських регіонах для заповнення втрат. Крім того, проводиться робота за призовом жителів окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, командування військ РФ продовжує приховану мобілізацію для заповнення втрат в особовому складі. Крім цього, проводиться робота з призову в російську армію жителів на окупованих українських територіях.
Противник також посилює угруповання в Україні і формує резерви з військових частин, які дислокуються на Далекому Сході. Перекидання особового складу і техніки зі Східного військового округу на український кордон проводиться транспортною авіацією.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти почали масово вивозити чоловіків у фільтраційні табори, де на них чинять тиск і готують до мобілізації до лав так званої "армії ДНР".
За даними на ранок 21 травня, втрати російської армії в Україні склали майже 29 тисяч убитими.
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