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Армія РФ мобілізує місцевих жителів окупованих територій України, - Генштаб

Фото: армія РФ проводить мобілізацію жителів окупованих територій України (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Армія РФ проводить приховану мобілізацію в російських регіонах для заповнення втрат. Крім того, проводиться робота за призовом жителів окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, командування військ РФ продовжує приховану мобілізацію для заповнення втрат в особовому складі. Крім цього, проводиться робота з призову в російську армію жителів на окупованих українських територіях.

Противник також посилює угруповання в Україні і формує резерви з військових частин, які дислокуються на Далекому Сході. Перекидання особового складу і техніки зі Східного військового округу на український кордон проводиться транспортною авіацією.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти почали масово вивозити чоловіків у фільтраційні табори, де на них чинять тиск і готують до мобілізації до лав так званої "армії ДНР".

За даними на ранок 21 травня, втрати російської армії в Україні склали майже 29 тисяч убитими.

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