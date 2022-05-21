Около 28850 военных и 169 вертолетов: Генштаб назвал потери России

Фото: Россия потеряла около 28850 военных и 169 вертолетов (facebook com mod mil rus)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Вооруженные силы РФ потеряли около 28850 военнослужащих. При этом были уничтожены 169 вертолетов из состава российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба в Facebook.