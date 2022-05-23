Армия РФ в Харьковской области усиливает полицейский режим, чтобы удержать позиции

Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

На Слобожанском направлении враг, силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении.

Напомним, российская армия продолжает попытки наступления на Донбассе. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты формируют резервы для продолжения давления на украинских защитников. Для этого Россия перебрасывает с Дальнего Востока свежие части.

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