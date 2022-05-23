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Армія РФ у Харківській області посилює поліцейський режим, щоб утримати позиції

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Посилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости і фортифікаційні споруди на під'їзних коліях і поруч з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, забавне і Куп'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог, силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу і Балтійського флоту веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів на харківському напрямку.

Нагадаємо, російська армія продовжує спроби наступу на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти формують резерви для продовження тиску на українських захисників. Для цього Росія перекидає з Далекого Сходу свіжі частини.

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