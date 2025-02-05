Армія РФ за добу втратила на фронті 1140 солдатів і 9 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті й атака БпЛА росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), армія РФ тисне на Сили оборони в Харківській області. Ворог також може взяти оперативну паузу в Курській області.

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Харкові внаслідок ударів безпілотників пошкоджено адміністративну будівлю, на місці прильотів спалахнула пожежа.

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