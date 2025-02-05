Армия РФ за сутки потеряла на фронте 1140 солдат и 9 танков, - Генштаб

За сутки с 4 на 5 февраля, войска России потеряли на фронте войны с Украиной 1140 солдат, 99 беспилотников и 157 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:
По данным Института изучения войны (ISW), армия РФ давит на Силы обороны в Харьковской области. Враг также может взять оперативную паузу в Курской области.
Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Харькове в результате ударов беспилотников повреждено административное здание, на месте прилетов вспыхнул пожар.
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