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Армия РФ за сутки потеряла на фронте 1140 солдат и 9 танков, - Генштаб

Фото: россияне потеряли на фронте рекордное количество автомобильной техники за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 4 на 5 февраля, войска России потеряли на фронте войны с Украиной 1140 солдат, 99 беспилотников и 157 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 844 070 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 9947 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 721 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 22 707 (+52) ед;
  • РСЗО - 1269 ед;
  • средства ПВО - 1053 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 102 (+99) ед;
  • крылатых ракет - 3054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36 078 (+157) ед;
  • специальной техники - 3735 (+2) ед.

Ситуация на фронте и атака БпЛА россиян

По данным Института изучения войны (ISW), армия РФ давит на Силы обороны в Харьковской области. Враг также может взять оперативную паузу в Курской области.

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Харькове в результате ударов беспилотников повреждено административное здание, на месте прилетов вспыхнул пожар.

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