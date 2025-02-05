Армия РФ за сутки потеряла на фронте 1140 солдат и 9 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и атака БпЛА россиян

По данным Института изучения войны (ISW), армия РФ давит на Силы обороны в Харьковской области. Враг также может взять оперативную паузу в Курской области.

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Харькове в результате ударов беспилотников повреждено административное здание, на месте прилетов вспыхнул пожар.

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