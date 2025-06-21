Армия РФ атаковала Украину сотнями дронов и тремя видами ракет: ПВО уничтожила 90% целей
Российские войска в ночь на 21 июня атаковали Украину сотнями ударных беспилотников, крылатыми ракетами и баллистикой. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что противник атаковал территорию Украины 280 средствами воздушного нападения:
- 272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово - РФ; Чауда - ВОТ АР Крым.
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области РФ;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 2 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Белгородской области РФ.
По данным Воздушных сил, основным направлением удара стал город Кременчуг Полтавской области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 - сбиты огневыми средствами, а 115 - локально потеряны.
Среди них:
- 140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 112 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 - лок.утр.);
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 - лок.упр.);
- 1 крылатая ракета "Калибр" (1 - лок.упр.).
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых обломков в 3-х локациях.
Ночной обстрел 21 июня
Россияне сегодня ночью, 21 июня, атаковали северные, центральные и южные регионы дронами и ракетами.
Основной удар враг направил на Кременчуг Полтавской области. Российские оккупанты в ночь на 21 июня попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.
По информации председателя Полтавской ОГА Владимира Когута, большинство средств поражения было сбито силами ПВО, но несколько попаданий все же нанесли ущерб. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия обстрела.
В результате атаки один человек получил ранения средней тяжести. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что пострадали жилые кварталы - повреждены многоэтажки и частные дома, выбиты окна и разрушены автомобили.
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