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Армія РФ атакувала село Микільське під Херсоном: снаряди влучили в будинки, є поранені

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Херсон, Понеділок 20 березня 2023 13:05
Армія РФ атакувала село Микільське під Херсоном: снаряди влучили в будинки, є поранені Фото: армія РФ атакувала село Микільське під Херсоном 20 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 20 березня, російські окупанти обстріляли Херсонський район. Під удар потрапили житлові будинки в селі Микільське, щонайменше 2 людей поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів - пошкоджені щонайменше п'ять будинків", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік.

"Кількість постраждалих ще встановлюється",- додали в ОВА.

Як повідомлялось, російські окупанти протягом минулої доби 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 385 снарядів з важкої артилерії та "Градів", 6 людей поранені.

Нагадаємо, російські окупанти з артилерії обстріляли селище Білозерка у Херсонській області в неділю, 19 березня. Одна жінка зазнала поранень.

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Херсон Херсонська область
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