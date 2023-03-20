Армія РФ атакувала село Микільське під Херсоном: снаряди влучили в будинки, є поранені

У понеділок, 20 березня, російські окупанти обстріляли Херсонський район. Під удар потрапили житлові будинки в селі Микільське, щонайменше 2 людей поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"Кількість постраждалих ще встановлюється",- додали в ОВА.

Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік.

"Снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів - пошкоджені щонайменше п'ять будинків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські окупанти протягом минулої доби 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 385 снарядів з важкої артилерії та "Градів", 6 людей поранені.

Нагадаємо, російські окупанти з артилерії обстріляли селище Білозерка у Херсонській області в неділю, 19 березня. Одна жінка зазнала поранень.

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