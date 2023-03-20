Армия РФ атаковала село Никольское под Херсоном: снаряды попали в дома, есть раненые

В понедельник, 20 марта, российские оккупанты обстреляли Херсонский район. Под удар попали жилые дома в селе Никольское, минимум 2 человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Количество пострадавших еще устанавливается", - добавили в ОВА.

Известно, что 33-летняя местная жительница из-за обломочной травмы потеряла руку, также получил ранения 39-летний мужчина.

"Снаряды попадали прямо в жилье мирных жителей - повреждены по меньшей мере пять домов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 385 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", 6 людей ранены.

Напомним, российские оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области в воскресенье, 19 марта. Одна женщина получила ранения.

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