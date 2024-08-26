Армія Північної Кореї збільшить виробництво і застосування БПЛА різних типів

Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво та використання ударних, підводних і розвідувальних БПЛА в армії Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що у суботу лідер держави відвідав Інститут безпілотників Академії оборонних наук КНДР. Там він спостерігав за випробуванням БПЛА, які правильно ідентифікували та знищували визначені цілі після польоту за різними заданими маршрутами.

Кім закликав до виробництва більшої кількості дронів-камікадзе для використання у тактичних піхотних підрозділах, в підрозділах спеціального призначення, таких як підводні ударні безпілотники-смертники, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових ударних БПЛА.

Лідер також закликав до проведення додаткових випробувань бойового застосування дронів, щоб якомога швидше оснастити ними збройні сили КНДР, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

У суботу та неділю Кім також оглянув будівельні майданчики різних північнокорейських промислових заводів.

"Пхеньян наростив свої можливості ведення тактичної війни із застосуванням ракет малої дальності і важкої артилерії, які спрямовані на нанесення ударів по Півдню, після того, як досяг значних успіхів у розробці балістичних ракет і ядерної програми більшої дальності", - йдеться у повідомленні.