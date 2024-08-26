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Армия Северной Кореи увеличит производство и применение БПЛА различных типов

Северная Корея, Понедельник 26 августа 2024 06:12
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Армия Северной Кореи увеличит производство и применение БПЛА различных типов Фото: северокорейский лидер Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ким Чен Ын призвал увеличить производство и использование ударных, подводных и разведывательных БПЛА в армии Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в субботу лидер государства посетил Институт беспилотников Академии оборонных наук КНДР. Там он наблюдал за испытанием БПЛА, которые правильно идентифицировали и уничтожали определенные цели после полета по разным заданным маршрутам.

Ким призвал к производству большего количества дронов-камикадзе для использования в тактических пехотных подразделениях, в подразделениях специального назначения, таких как подводные ударные беспилотники-смертники, а также стратегических разведывательных и многоцелевых ударных БПЛА.

Лидер также призвал к проведению дополнительных испытаний боевого применения дронов, чтобы как можно скорее оснастить ими вооруженные силы КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В субботу и воскресенье Ким также осмотрел строительные площадки различных северокорейских промышленных заводов.

"Пхеньян нарастил свои возможности ведения тактической войны с применением ракет малой дальности и тяжелой артиллерии, которые направлены на нанесение ударов по Югу, после того, как достиг значительных успехов в разработке баллистических ракет и ядерной программы большей дальности", - отмечается в сообщении.

Милитаризация Северной Кореи

В США отметили, что военное сотрудничество КНДР с Россией опасно не только для Украины, но и для ряда стран Тихоокеанского региона.

Вашингтон обеспокоен углублением сотрудничества России с Северной Кореей, Китаем и Ираном.

Тем временем Россия обстреливает населенные пункты Украины северокорейскими баллистическими ракетами KN-23. Многие из них не долетают и разваливаются в воздухе.

Южная Корея намерена сформировать стратегическое командование для военного сдерживания Севера.

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