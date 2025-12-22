ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Армия+ обновили: что изменилось для военных в приложении

Понедельник 22 декабря 2025 16:35
UA EN RU
Армия+ обновили: что изменилось для военных в приложении В новой версии приложения Армия+ появилось цифровое удостоверение защитника (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Украине запустили новую версию приложения Армия+, в которой появилось цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационная лента "Пульс" и обновленный интерфейс с удобным доступом к сервисам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Telegram.

Цифровое удостоверение военного

В приложении расширили Армия ID. Теперь военнослужащие могут подтвердить свой статус с помощью защищенного QR-кода, в частности во время проверок на блокпостах.

Цифровое удостоверение не заменяет бумажные документы, но является достаточным для подтверждения статуса.

Лента "Пульс"

В Армия+ появилась новая информационная лента "Пульс". В ней публикуют официальные разъяснения, советы и важные сообщения для военных - без слухов и лишнего информационного шума.

Более удобная навигация и оповещения

Разработчики также обновили дизайн и навигацию приложения. В частности, упростили доступ к популярным сервисам "Плюсов" и добавили отдельный раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время.

В Минобороны подчеркивают, что приложение Армия+ продолжает развиваться как ежедневный цифровой инструмент для военнослужащих.

Читайте также о том, что к "Армия+" уже приобщены около миллиона украинских военных. Результатом работы приложения стали 1,2 млн электронных рапортов и более 55 тысяч переводов между подразделениями.

Ранее мы писали о том, что недавно в "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов. Он позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Приложение
Новости
Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе
Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ