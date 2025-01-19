Ізраїль почав виводити війська з Гази, - Al Jazeera

У неділю, 19 листопада, Ізраїль почав виведення військ із міста Рафах на півдні Гази. Військові відводять свою військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

За даними видання, ізраїльські військові відступають у Філадельфійський коридор, який розташований на кордоні Гази та Єгипту.

Що передувало

Нагадаємо, що в Досі сторони перемовники підписали в четвер, 16 січня, угоду про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС, і звільнення заручників. Буквально за наступні дві доби угоду схвалили в кабінеті безпеки Ізраїлю, а також в уряді.

Відтоді повідомлялося, що договір набуде чинності відсьогодні, 19 січня. При цьому незрозуміло, чи настане перемир'я саме сьогодні, оскільки ХАМАС не надав вчасно списки заручників, яких збирається звільнити.

Зазначимо, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав перші публічні коментарі щодо угоди з ХАМАС. Він назвав перший етап документа про звільнення заручників "тимчасовим припиненням вогню".

За словами Нетаньягу, обраний президент США Дональд Трамп і нині ще чинний глава держави Джо Байден наголосили, що Ізраїль може поновити бойові дії в Газі, якщо не буде реалізовано наступні етапи угоди. Ба більше, Штати нададуть країні необхідну зброю.

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