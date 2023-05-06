Армія Косово отримала на озброєння безпілотники Bayraktar

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Klan Kosova .

Інтелектуальні безпілотні ударні дрони, якими керують з наземної бази, прибули до Косова з країни-виробника дронів і всієї системи стеження, Туреччини, через майже 7 місяців після підписання контракту з компанією-виробником. Угоду підписав міністр оборони Арменд Мехадж.

Інтерес до оснащення цим бойовим літаком в Косово виник ще на початку 2022 року, особливо після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Оснащення сил безпеки Косово цією системою надійшло лише за кілька днів до початку найбільших міжнародних навчань Defender Europe 23.

Нагадаємо, ми писали, що Косово вдруге буде приймаючою країною та бере участь у навчаннях під проводом США з понад 1100 солдатами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.