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Армия Косово получила на вооружение беспилотники Bayraktar

Новина українською →
Косово, Суббота 06 мая 2023 19:39
Армия Косово получила на вооружение беспилотники Bayraktar Фото: армия Косово получила беспилотники Bayraktar (Bayraktar TB2)
Автор: Карина Левицкая

Армия Косово сейчас оснащена пятью беспилотными летательными аппаратами Bayraktar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Klan Kosova.

Интеллектуальные беспилотные ударные дроны, которыми управляют с наземной базы, прибыли в Косово из страны-производителя дронов и всей системы слежения, Турции, спустя почти 7 месяцев после подписания контракта с компанией-производителем. Соглашение подписал министр обороны Арменд Мехадж.

Интерес к оснащению этим боевым самолетом в Косово возник еще в начале 2022 года, особенно после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Оснащение сил безопасности Косово этой системой поступило всего за несколько дней до начала крупнейших международных учений Defender Europe 23.

Напомним, мы писали, что Косово во второй раз будет принимающей страной и принимает участие в учениях под руководством США с более чем 1100 солдатами.

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