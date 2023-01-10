Косово буде одним із господарів навчань НАТО "Захисник Європи 2023"
Міністр оборони частково визнаного Косово Арменд Мехай заявив, що Приштина буде одним із господарів цьогорічних навчань НАТО "Захисник Європи 2023".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його заяву в Facebook.
Сьогодні, 10 січня, Мехай заявив, що Приштина буде одним із господарів навчань, які організовує армія США для Європи та Африки за допомогою союзницьких сил 25 країн НАТО та їхніх партнерів.
"Сили безпеки Косово пліч-о-пліч з силами США та інших союзників завершують етап планування спільних навчань "Захисник-Європа 23", - сказав Мехай.
Він розповів, що навчання "Захисник Європи" - це щорічні багатонаціональні спільні військові навчання під керівництвом американських військових, які спрямовані на підвищення оперативної сумісності між США, НАТО та країнами-партнерами та проходитимуть у різних точках Європи в кілька етапів.
"Планова команда FSK разом з командою сил США та інших союзних сил проводять фінальну чотириденну конференцію з планування навчань "Захисник Європи 23" в Будапешті, Угорщина", - сказав міністр.
Нагадаємо, влада Косова закликала збільшити чисельність військ НАТО у частково визнаній державі на тлі чергового загострення конфлікту з Сербією.
Як відомо, у північній частині частково визнаного Косова у грудні спостерігалася неспокійна ситуація. Серби почали блокувати дороги та будувати барикади. Також там сталися сутички із поліцією.
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