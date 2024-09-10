Армія Ізраїлю знищила командний пункт ХАМАС у Секторі Газа

Ізраїль атакував командно-контрольний центр ХАМАС, що підпільно діяв у визначеній гуманітарній зоні на півдні Cектора Газа. Палестинська влада заявила про загибель цивільних переселенців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і агентства Reuters.
За словами військових, терористи, що базувалися в командному центрі в Хан-Юнісі, "розробляли і розгортали терористичні плани проти військ ЦАХАЛу та ізраїльського цивільного населення".
Армія заявляє, що зробила "кілька кроків напередодні атаки, щоб звести до мінімуму ймовірність заподіяння шкоди цивільному населенню", зокрема використовуючи високоточні боєприпаси і розвідувальну інформацію.
Водночас, за даними цивільної служби з надзвичайних ситуацій Сектора Газа, внаслідок ізраїльських авіаударів по наметовому табору для переміщених палестинців на півдні анклаву, загинули і були поранені 65 осіб.
Мешканці та медики повідомили, що в наметове містечко біля Хан-Юніса в районі Аль-Мавасі, який є гуманітарною зоною, було випущено щонайменше чотири ракети. Табір переповнений переміщеними палестинцями, які втекли з інших районів анклаву.
Цивільна служба з надзвичайних ситуацій Гази повідомила, що щонайменше 20 наметів загорілися, а ракети залишили воронки глибиною до дев'яти метрів (30 футів). За даними служби, серед 65 жертв були жінки і діти, але вона не надала даних про кількість загиблих і поранених.
За словами жителів, між наметовим містечком і лікарнею, що розташована неподалік, мчали машини швидкої допомоги, а над головою все ще було чути ізраїльські літаки.
7 жовтня 2023 року бойовики палестинського угруповання ХАМАС атакували територію Ізраїлю із Сектора Газа. Внаслідок бойових дій, згідно з ізраїльськими даними, було вбито 1200 осіб і взято приблизно 250 заручників.
Внаслідок подальшого нападу Ізраїлю на Газу, за даними міністерства охорони здоров'я анклаву, загинуло понад 40 900 палестинців.
7 вересня армія Ізраїлю знищила командний пункт ХАМАС на півночі Сектора Газа, що розташовувався у приміщенні колишньої школи.
На початку вересня терористи палестинського угруповання стратили групу ізраїльських заручників у Секторі Газа. Вбивства сталися під час наближення військових ЦАХАЛ до місця дислокації бойовиків.
Після цього в Ізраїлі почалися масштабні протести з вимогою повернути заручників, яких терористи захопили під час нападу 7 жовтня 2023 року.
Ізраїль та керівництво ХАМАС вже більш ніж півроку намагаються укласти угоду про обмін заручниками та припинення вогню у Секторі Газа. Переговори тривають за посередництва США, Катару та Єгипту.
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