Армия Израиля уничтожила командный пункт ХАМАС в Секторе Газа

По словам военных, террористы, которые базировались в командном центре в Хан-Юнисе, "разрабатывали и разворачивали террористические планы против войск ЦАХАЛа и израильского гражданского населения".

Армия заявляет, что предприняла "несколько шагов накануне атаки, чтобы свести к минимуму вероятность причинения вреда гражданскому населению", в частности используя высокоточные боеприпасы и разведывательную информацию.

Уничтожен палаточный городок

В то же время, по данным гражданской службы по чрезвычайным ситуациям Сектора Газа, в результате израильских авиаударов по палаточному лагерю для перемещенных палестинцев на юге анклава, погибли и были ранены 65 человек.

Жители и медики сообщили, что в палаточный городок возле Хан-Юниса в районе Аль-Маваси, который является гуманитарной зоной, было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Лагерь переполнен перемещенными палестинцами, которые бежали из других районов анклава.

Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям Газы сообщила, что по меньшей мере 20 палаток загорелись, а ракеты оставили воронки глубиной до девяти метров (30 футов). По данным службы, среди 65 жертв были женщины и дети, но она не предоставила данных о количестве погибших и раненых.

По словам жителей, между палаточным городком и расположенной неподалеку больницей, мчались машины скорой помощи, а над головой все еще были слышны израильские самолеты.