Армія Ізраїлю знищила інфраструктуру "Хезболли" на півдні Лівану

Ізраїльські війська ліквідували терористичну інфраструктуру "Хезболли" біля селища Кфаркела на півдні Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що впродовж останнього року армія Ізраїлю провела у районі Кфаркели кілька спецоперацій.
Військові проводили цілеспрямовані рейди з метою розслідування та викриття підпільної терористичної інфраструктури, складів зброї та спостережних пунктів, що є одним із головних опорних пунктів терористичної організації "Хезболла".
Впродовж останніх тижнів, під час обмежених та локалізованих рейдів, війська 769-ї бригади під командуванням 91-ї дивізії поширили свою діяльність на район Кфаркели.
Ціллю стала терористична інфраструктура у центрі селища, знищення якої має усунути ймовірність наземного вторгнення терористів з цього району на північ Ізраїлю в рамках їхнього плану "Завоювання Галілеї".
"На сьогоднішній день війська ЦАХАЛу виявили і знищили підпільну терористичну інфраструктуру, сотні військових споруд "Хезболли", тисячі одиниць зброї, розвідувальні документи противника, пускові установки і тактичне обладнання, що належать "Радванським силам" угруповання, - йдеться у повідомленні.
Ізраїльські війська демонтують терористичну інфраструктуру, яку "Хезболла" протягом багатьох років створювала в районі Кфаркели, зокрема в будинках та об'єктах цивільної інфраструктури.
Відео активності військовослужбовців 769-ї бригади в районі Кфаркели
Фото військових 769-ї бригади
Фото: Армія оборони Ізраїлю (idfanc.activetrail.biz)
З початком масштабної військової операції у Секторі Газа восени 2023 року, терористи "Хезболли" почали регулярні обстріли території північного Ізраїлю.
ЦАХАЛ відповідає ударами по південних районах Лівану, столиці країни Бейруту, а з 1 жовтня проводить наземну операцію з відсування військ бойовиків від північного кордону з Ізраїлем.
Нещодавно ізраїльські військові атакували в Бейруті офіс установи, що фінансує операції "Хезболли".
Також ЦАХАЛ ліквідувала командира "Хезболли" Джалала Мустафу Харірі, що командував бойовиками в районі Кана.
Тим часом Сполучені Штати закликають Ізраїль зменшити частоту обстрілів Бейруту.
Вашингтон також закликає дипломатично вирішити конфлікт довкола Лівану.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.