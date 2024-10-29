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Армия Израиля уничтожила инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана

Фото: израильские военные нанесли мощный удар по ливанским террористам (idfanc.activetrail.biz)
Автор: Валерий Савицкий

Израильские войска ликвидировали террористическую инфраструктуру "Хезболлы" вблизи поселка Кфаркела на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в течение последнего года армия Израиля провела в районе Кфаркелы несколько спецопераций.

Военные проводили целенаправленные рейды с целью расследования и разоблачения подпольной террористической инфраструктуры, складов оружия и наблюдательных пунктов, что является одним из главных опорных пунктов террористической организации "Хезболла".

В течение последних недель, во время ограниченных и локализованных рейдов, войска 769-й бригады под командованием 91-й дивизии распространили свою деятельность на район Кфаркелы.

Целью стала террористическая инфраструктура в центре поселка, уничтожение которой должно устранить вероятность наземного вторжения террористов из этого района на север Израиля в рамках их плана "Завоевание Галилеи".

"На сегодняшний день войска ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили подпольную террористическую инфраструктуру, сотни военных сооружений "Хезболлы", тысячи единиц оружия, разведывательные документы противника, пусковые установки и тактическое оборудование, принадлежащие "Радванским силам" группировки, - говорится в сообщении.

Израильские войска демонтируют террористическую инфраструктуру, которую "Хезболла" в течение многих лет создавала в районе Кфаркелы, в частности в домах и объектах гражданской инфраструктуры.

Видео активности военнослужащих 769-й бригады в районе Кфаркелы

Фото военных 769-й бригады

 

Фото: Армия обороны Израиля (idfanc.activetrail.biz)

Война Израиля с группировкой "Хезболла"

С началом масштабной военной операции в Секторе Газа осенью 2023 года, террористы "Хезболлы" начали регулярные обстрелы территории северного Израиля.

ЦАХАЛ отвечает ударами по южным районам Ливана, столице страны Бейруту, а с 1 октября проводит наземную операцию по отбрасыванию войск боевиков от северной границы с Израилем.

Недавно израильские военные атаковали в Бейруте офис учреждения, финансирующего операции "Хезболлы".

Также ЦАХАЛ ликвидировала командира "Хезболлы" Джалала Мустафу Харири, командовавшего боевиками в районе Кана.

Тем временем Соединенные Штаты призывают Израиль уменьшить частоту обстрелов Бейрута.

Вашингтон также призывает дипломатически решить конфликт вокруг Ливана.

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ЛиванХезболла