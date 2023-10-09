UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Армія Ізраїлю заявила про проникнення в країну групи бойовиків із території Лівану

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На територію Ізраїлю сьогодні, 9 жовтня, проникла група бойовиків з боку Лівану. Частину з них вдалося знищити силам ЦАХАЛу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

"Надійшло повідомлення про проникнення кількох підозрюваних на територію Ізраїлю з території Лівану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили ЦАХАЛу знищили частину бойовиків, які перейшли на територію Ізраїлю з території Лівану.

Також військові пояснили, що вони з вертольотів завдають ударів по цьому району.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС

Вчора міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант наказав підготуватися до евакуації населених пунктів поблизу кордону з Ліваном.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльЛиван