Міноборони Ізраїлю наказало підготуватися до евакуації на кордоні з Ліваном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Haaretz .

Видання не наводить жодних інших подробиць, пов'язаних з планами Міноборони евакуювати ізраїльські поселення поблизу Лівану.

Зауважимо, що на території Лівану діє терористична організація "Хезболла", яка вважає Ізраїль своїм ворогом та час від часу атакує ізраїльську територію ракетами. Сьогодні ж стало відомо, що ліванська "Хезболла" підтримала напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль і обстріляла ізраїльські позиції.

Крім того, сьогодні на кордоні з Ліваном спрацювала ізраїльська система ППО Patriot. Спочатку в Армії оборони Ізраїлю заявили, що виявили у повітрі підозрілий об'єкт, що наближався до кордону, і випустили по ньому ракету.

Пізніше в ізраїльській армії зазначили, що об'єктом був не ворожий безпілотник. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Що відбувається в Ізраїлі

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики терористичного угрупування ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. Напад терористів був неочікуваним, тому ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів, звідки пізніше їх вибила ізраїльська армія.

Сьогодні також стало відомо, що уряд Ізраїлю офіційно оголосив стан війни. Це сталося вперше за останні 50 років. Востаннє Ізраїль оголошував стан війни під час війни "Судного дня", коли його атакувала коаліція арабських держав, до якої входили Сирія, Єгипет, Ірак та Йорданія.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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