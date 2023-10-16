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Армія Ізраїлю завдала ударів по базах "Хезболли" у Лівані

Фото: Ізраїль завдав ударів по базах "Хезболли" у Лівані (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армія оборони Ізраїлю сьогодні вночі, 16 жовтня, завдала ударів по військовій інфраструктурі "Хезболли" у Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії Ізраїлю.

ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території. Усього було випущено шість протитанкових керованих ракет ізраїльським містом і військовими позиціями на кордоні з Ліваном, внаслідок чого загинув щонайменше один мирний житель.

Ще дев'ять ракет було випущено північним містом Нагарія і прилеглих міст, не завдавши жодної шкоди.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в Секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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