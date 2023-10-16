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Армия Израиля нанесла удары по базам "Хезболлы" в Ливане

Фото: Израиль нанес удары по базам "Хезболлы" в Ливане (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армия обороны Израиля сегодня ночью, 16 октября, нанесла удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram армии Израиля.

ЦАХАЛ заявил, что атака стала ответом на стрельбу, которая велась в воскресенье, 15 октября, в направлении израильской территории. Всего было выпущено шесть противотанковых управляемых ракет по израильскому городу и военным позициям на границе с Ливаном, в результате чего погиб по меньшей мере один мирный житель.

Еще девять ракет были выпущены по северному городу Нагария и близлежащим городам, не причинив никакого ущерба.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

 

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