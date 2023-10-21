Армія Ізраїлю завдала серію ударів по ракетних установках "Хезболли" на кордоні

"За останні кілька годин у відповідь на ракетні пуски та протитанкові ракети, випущені Ізраїлем, літаки ЦАХАЛу завдали ударів по терористичним об'єктам "Хезболли", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що серед об'єктів, по яких завдавалися удари, були військові комплекси, що використовуються в оперативних та терористичних цілях, а також пускові установки протитанкових ракет, що розташовані вздовж кордону та направлені у бік Ізраїлю.

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

Бойовики угруповання ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та крали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". Цахала вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

Ряд джерел 19 та 20 жовтня повідомляли, що армія Ізраїлю готується до операції на території Сектору Газа. На тлі цього уряду США та Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію, щоб виграти час для секретних переговорів.

Вчора ввечері, 20 жовтня, в армії Ізраїлю заявили про підготовку до наступного етапу війни.