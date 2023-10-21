Армия Израиля нанесла серию ударов по ракетным установкам "Хезболлы" на границе

"За последние несколько часов в ответ на ракетные пуски и противотанковые ракеты, выпущенные по Израилю, самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди объектов, по которым наносились удары, были военные комплексы, используемые в оперативных и террористических целях, а также пусковые установки противотанковых ракет, расположенных вдоль границы и направленные в сторону Израиля.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Боевики группировки ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и воровали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

Ряд источников 19 и 20 октября сообщали, что армия Израиля готовится к операции на территории Сектора Газа. На фоне этого правительства США и Европы оказывают давление на Израиль с целью заставить его отложить наземную операцию, чтобы выиграть время для секретных переговоров.

Вчера вечером, 20 октября, в армии Израиля заявили о подготовке к следующему этапу войны.