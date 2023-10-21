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Армія Ізраїлю завдала серію ударів по ракетних установках "Хезболли" на кордоні

Субота 21 жовтня 2023 06:11
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Армія Ізраїлю завдала серію ударів по ракетних установках "Хезболли" на кордоні Фото: армія Ізраїлю завдала ряд ударів по ракетним настановам "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Ізраїлю завдали кількох авіаційних ударів по ракетних установках "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії Ізраїлю.

"За останні кілька годин у відповідь на ракетні пуски та протитанкові ракети, випущені Ізраїлем, літаки ЦАХАЛу завдали ударів по терористичним об'єктам "Хезболли", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що серед об'єктів, по яких завдавалися удари, були військові комплекси, що використовуються в оперативних та терористичних цілях, а також пускові установки протитанкових ракет, що розташовані вздовж кордону та направлені у бік Ізраїлю.

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

Бойовики угруповання ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та крали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". Цахала вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

Ряд джерел 19 та 20 жовтня повідомляли, що армія Ізраїлю готується до операції на території Сектору Газа. На тлі цього уряду США та Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію, щоб виграти час для секретних переговорів.

Вчора ввечері, 20 жовтня, в армії Ізраїлю заявили про підготовку до наступного етапу війни.

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