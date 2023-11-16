ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЦАХАЛу вдалося встановити контроль над портом Гази

Четвер 16 листопада 2023 15:41
UA EN RU
ЦАХАЛу вдалося встановити контроль над портом Гази Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські військові встановили оперативний контроль над портом Гази, який контролювала терористична організація ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю Telegram.

У ЦАХАЛі зазначають, що порт під контроль узяли військовослужбовці 188-ї бронетанкової бригади і "Флотилії 13" ("Шайетет 13").

Під час операції, в якій також брали участь військовослужбовці інженерно-саперного корпусу і ВПС, було знищено 10 шахт терористичних тунелів і чотири споруди, які використовувалися для терору, 10 терористів було вбито. Усі будівлі в районі порту були очищені.

Терористична організація ХАМАС використовувала гавань як тренувальну базу для своїх морських десантників, які планують і здійснюють теракти на морі. Під виглядом цивільного порту ХАМАС використовував цей район для підготовки і проведення терактів, використовуючи при цьому цивільні судна і судна поліції порту Гази.

Наземна операція ізраїльської армії

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових і цивільних. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Секторі Газа.

27 жовтня ЦАХАЛ почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

15 листопада прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
NEWS
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені