Армія Ізраїлю виводить сили та ракетні установки з півдня Лівану

У вівторок, 12 листопада, він провів оцінку ситуації на півдні Лівану разом із командувачем Північного командування генерал-лейтенантом Орі Гордіном, командувачем 91-ї дивізії генерал-лейтенантом Шаєм Кальпером та іншими командирами.

Га-Леві також звернувся до командирів резервів і солдатів, що діють у цьому секторі.

Він зазначив, що ЦАХАЛ позбавила угруповання "Хезболла" суттєвих бойових можливостей внаслідок ліквідації Хасана Насралли та "членів Ради джихаду організації, "командирів її частин та різних секторів, підрозділів, з'єднань і багатьох бойовиків".

Га-Леві також назвав "дуже важливим" виведення з цього району значної кількості зброї, ракет і пускових установок.

"Одночасно ЦАХАЛ діє дуже потужно. Ми завдали потужних ударів по об'єктах "Хезболли" у Бейруті, Дахії та інших місцях. Ми завдаємо глибоких ударів, зокрема часто в Сирії та вздовж сирійсько-ліванського кордону, щоб запобігти передачі зброї "Хезболлі". Зачистка цієї території забезпечить базові умови для того, щоб зробити все належним чином і дійсно гарантувати безпеку в пониззі цієї долини", - сказав Га-Леві.