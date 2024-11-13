Армия Израиля выводит силы и ракетные установки с юга Ливана

Во вторник, 12 ноября, генерал провел оценку ситуации на юге Ливана вместе с командующим Северного командования генерал-лейтенантом Ори Гордином, командующим 91-й дивизии генерал-лейтенантом Шаем Кальпером и другими командирами.

Га-Леви также обратился к командирам резервов и солдатам, действующим в этом секторе.

Он отметил, что ЦАХАЛ лишил группировку "Хезболла" существенных боевых возможностей в результате ликвидации Хасана Насраллы и "членов Совета джихада организации, „командиров её частей и различных секторов, подразделений, соединений и многих боевиков“.

Га-Леви также назвал "очень важным" вывод из этого района значительного количества оружия, ракет и пусковых установок.

"Одновременно ЦАХАЛ действует очень мощно. Мы нанесли мощные удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте, Дахии и других местах. Мы наносим глубокие удары, в частности часто в Сирии и вдоль сирийско-ливанской границы, чтобы предотвратить передачу оружия "Хезболле". Зачистка этой территории обеспечит базовые условия для того, чтобы сделать все должным образом и действительно гарантировать безопасность в низовьях этой долины", - сказал Га-Леви.