Армия Израиля выводит силы и ракетные установки с юга Ливана
Резервные силы израильской армии выводят значительное количество оружия, ракет и пусковых установок из района южного Ливана. Это свидетельствует об успешных атаках и снижении потенциала группировки "Хезболла" в регионе.
Об этом заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Га-Леви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Во вторник, 12 ноября, генерал провел оценку ситуации на юге Ливана вместе с командующим Северного командования генерал-лейтенантом Ори Гордином, командующим 91-й дивизии генерал-лейтенантом Шаем Кальпером и другими командирами.
Га-Леви также обратился к командирам резервов и солдатам, действующим в этом секторе.
Он отметил, что ЦАХАЛ лишил группировку "Хезболла" существенных боевых возможностей в результате ликвидации Хасана Насраллы и "членов Совета джихада организации, „командиров её частей и различных секторов, подразделений, соединений и многих боевиков“.
Га-Леви также назвал "очень важным" вывод из этого района значительного количества оружия, ракет и пусковых установок.
"Одновременно ЦАХАЛ действует очень мощно. Мы нанесли мощные удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте, Дахии и других местах. Мы наносим глубокие удары, в частности часто в Сирии и вдоль сирийско-ливанской границы, чтобы предотвратить передачу оружия "Хезболле". Зачистка этой территории обеспечит базовые условия для того, чтобы сделать все должным образом и действительно гарантировать безопасность в низовьях этой долины", - сказал Га-Леви.
Война Израиля и "Хезболлы"
С 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию в южном Ливане против террористической группировки "Хезболла", которая постоянно обстреливает северные районы страны.
9 ноября Га-Леви сообщил, что ЦАХАЛ ликвидировала около 1000 террористов "Хезболлы" в районе Джабалии в Секторе Газа и почти столько же взяла в плен, что нанесло серьезный ущерб группировке ХАМАС.
8 ноября стало известно, что ЦАХАЛ уничтожил установки "Хезболлы", из которых боевики обстреливали города Израиля.
Также израильская армия взорвала склады оружия ливанской группировки в Сирии.
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