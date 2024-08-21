Армія Ізраїлю знову атакувала позиції "Хезболли" на півідні Лівану (відео)

Зазначається, що удари були завдані по району Матмура на півдні Лівану, а також по іншій військовій структурі бойовиків у цьому районі.

Тим часом ліванські ЗМІ повідомили про нову атаку на долину Бекаа на сході країни. У звітах йдеться, що вибухи було чутно під час прольоту ізраїльських винищувачів над цим районом.

Зазначається, що ЦАХАЛ вдарила по складах зброї "Хезболли" в районі Бекаа у відповідь на атаку безпілотників на північ Ізраїлю.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок атаки, за попередніми даними одна людина загинула, ще 19 зазнали поранень.