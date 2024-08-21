Армия Израиля снова атаковала позиции "Хезболлы" на юге Ливана (видео)

Отмечается, что удары были нанесены по району Матмура на юге Ливана, а также по другой военной структуре боевиков в этом районе.

Тем временем ливанские СМИ сообщили о новой атаке на долину Бекаа на востоке страны. В отчетах говорится, что взрывы были слышны во время пролета израильских истребителей над этим районом.

Отмечается, что ЦАХАЛ ударила по складам оружия "Хезболлы" в районе Бекаа в ответ на атаку беспилотников на север Израиля.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атаки, по предварительным данным один человек погиб, еще 19 получили ранения.