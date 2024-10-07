Армія Ізраїлю вдарила по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" у Бейруті

Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки "Хезболли" у Бейруті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Винищувачі завдали ударів по об'єктах терористів "Хезболли" на півдні Лівану та в районі Бекаа, зокрема по складах зброї, об'єктах терористичної інфраструктури та пусковій установці.
Крім того, у ЦАХАЛ зазначили, що впродовж минулої доби ізраїльська армія завдала ударів по більш ніж 70 об'єктах терору "Хезболли" на півдні Лівану, зокрема по об'єктах терористичної інфраструктури, пускових установках, центрах командування й управління, а також по сховищу зброї на півдні Лівану.
За останні місяці бойовики терористичного угруповання "Хезболла" регулярно обстрілювали північні райони Ізраїлю на знак підтримки терористів ХАМАСу під час війни у Секторі Газа. Армія Ізраїлю у відповідь била по південних районах Лівану.
1 жовтня ЦАХАЛ почала операцію проти "Хезболли" на території Лівану. Метою є також ліквідація об'єктів і лідерів руху, а також відкидання терористів від кордонів, щоб жителі північних районів Ізраїлю могли повернутися додому.
Того ж дня Іран завдав масованої атаки по території Ізраїлю, випустивши 180 балістичних ракет.
Ізраїль регулярно б'є по штаб-квартирі та інших об'єктах "Хезболли" у Лівані та знищує керівників угруповання.
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