Армія Ізраїлю вдарила по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" у Бейруті

Операція армії Ізраїлю проти "Хезболли"

За останні місяці бойовики терористичного угруповання "Хезболла" регулярно обстрілювали північні райони Ізраїлю на знак підтримки терористів ХАМАСу під час війни у Секторі Газа. Армія Ізраїлю у відповідь била по південних районах Лівану.

1 жовтня ЦАХАЛ почала операцію проти "Хезболли" на території Лівану. Метою є також ліквідація об'єктів і лідерів руху, а також відкидання терористів від кордонів, щоб жителі північних районів Ізраїлю могли повернутися додому.

Того ж дня Іран завдав масованої атаки по території Ізраїлю, випустивши 180 балістичних ракет.

Ізраїль регулярно б'є по штаб-квартирі та інших об'єктах "Хезболли" у Лівані та знищує керівників угруповання.

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