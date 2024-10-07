Армия Израиля ударила по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте

Операция армии Израиля против "Хезболлы"

За последние месяцы боевики террористической группировки "Хезболла" регулярно обстреливали северные районы Израиля в знак поддержки террористов ХАМАСа во время войны в Секторе Газа. Армия Израиля в ответ била по южным районам Ливана.

1 октября ЦАХАЛ начала операцию против "Хезболлы" на территории Ливана. Целью является также ликвидация объектов и лидеров движения, а также отброска террористов от границ, чтобы жители северных районов Израиля могли вернуться домой.

В тот же день Иран нанес массированную атаку по территории Израиля, выпустив 180 баллистических ракет.

Израиль регулярно бьет по штаб-квартире и другим объектам "Хезболлы" в Ливане и уничтожает руководителей группировки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.