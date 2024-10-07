ЦАХАЛ атакував штаб-квартиру розвідки "Хезболли" у Бейруті
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по розвідувальному штабу "Хезболли" у Бейруті. Також було атаковано інші об'єкти терористів.
Передає РБК-Україна з посиланням на офіційний канал ЦАХАЛ у Telegram.
"Винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах терористів, які належать штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті, включаючи засоби збору розвідувальної інформації, командні центри та інші об'єкти терористичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Крім того ЦАХАЛ повідомив, що за останні кілька годин їхні військово-повітряні сили завдали ударів по складах зброї "Хезболли", і теж в районі Бейрута. Після ударів було зафіксовано вторинні вибухи, які свідчать про наявність зброї.
Ізраїльська армія підкреслила, що "Хезболла" навмисно розмістила свої командні центри і зброю під житловими в центрі Бейрута, таким чином "наражаючи на небезпеку населення цього району".
"Крім того, винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по терористичним об'єктам "Хезболли" на півдні Лівану та в районі Бекаа, включаючи склади зброї, об'єкти терористичної інфраструктури, командний центр та пускову установку", - додали в ЦАХАЛ.
Нагадаємо, що після ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насралли, командувач іранськими силами безпеки "Кудс" Ісмаїл Каані вирушив до Бейрута. Однак тиждень тому, після чергової атаки ЦАХАЛу, зв'язок із ним зник.
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