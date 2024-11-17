Армія Ізраїлю вдарила по командних центрах "Хезболли" у Бейруті

Зазначається, що впродовж минулого тижня, ізраїльські військові завдали ударів по близько 50 об'єктах терористів в районі Дахія, звідки терористична організація "Хезболла" продовжує планувати і здійснювати теракти проти Ізраїлю.

Перед завданням ударів, ЦАХАЛ вжила численних заходів для зменшення шкоди цивільному населенню, зокрема шляхом попереднього збору розвідувальних даних, використання повітряного спостереження і завчасного попередження жителів у цьому районі.

В ізраїльській армії зазначили, що "Хезболла" систематично розміщує свою терористичну інфраструктуру серед цивільного населення Лівану, цинічно використовуючи його як живий щит.

В якості прикладу, військові оприлюднили мапу розташування командного пункту терористів між університетом, мечетью та школою в районі Дахія у Бейруті.

Мапа: розташування командного пункту "Хезболли" у Бейруті (idfanc.activetrail.biz)

Крім того, в ЦАХАЛ зазначили, що станом на 23:30 вечора суботи, 16 листопада, територію Ізраїлю з Лівану перетнули близько 80 снарядів, випущених терористами.