Армия Израиля ударила по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте

Отмечается, что в течение прошлой недели, израильские военные нанесли удары по около 50 объектам террористов в районе Дахия, откуда террористическая организация "Хезболла" продолжает планировать и осуществлять теракты против Израиля.

Перед нанесением ударов, ЦАХАЛ приняла многочисленные меры для ослабления ущерба гражданскому населению, в частности путем предварительного сбора разведывательных данных, использования воздушного наблюдения и заблаговременного предупреждения жителей в этом районе.

В израильской армии отметили, что "Хезболла" систематически размещает свою террористическую инфраструктуру среди гражданского населения Ливана, цинично используя его как живой щит.

В качестве примера, военные обнародовали карту расположения командного пункта террористов между университетом, мечетью и школой в районе Дахия в Бейруте.

Карта: расположение командного пункта «Хезболлы» в Бейруте (idfanc.activetrail.biz)

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что по состоянию на 23:30 вечера субботы, 16 ноября, территорию Израиля из Ливана пересекли около 80 снарядов, выпущенных терористами.