RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Армия Израиля ударила по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте

Фото: израильские военные провели серию ударов по командным пунктам "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в субботу, 16 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела четвертую серию ударов по командным центрам "Хезболлы" в районе Дахия, - ключевом оплоте террористов в Бейруте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Отмечается, что в течение прошлой недели, израильские военные нанесли удары по около 50 объектам террористов в районе Дахия, откуда террористическая организация "Хезболла" продолжает планировать и осуществлять теракты против Израиля.

Перед нанесением ударов, ЦАХАЛ приняла многочисленные меры для ослабления ущерба гражданскому населению, в частности путем предварительного сбора разведывательных данных, использования воздушного наблюдения и заблаговременного предупреждения жителей в этом районе.

В израильской армии отметили, что "Хезболла" систематически размещает свою террористическую инфраструктуру среди гражданского населения Ливана, цинично используя его как живой щит.

В качестве примера, военные обнародовали карту расположения командного пункта террористов между университетом, мечетью и школой в районе Дахия в Бейруте.

Карта: расположение командного пункта «Хезболлы» в Бейруте (idfanc.activetrail.biz)

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что по состоянию на 23:30 вечера субботы, 16 ноября, территорию Израиля из Ливана пересекли около 80 снарядов, выпущенных терористами.

Война Израиля с группировкой "Хезболла"

С началом войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики исламской ливанской группировки "Хезболла" начали обстреливать территорию Израиля в знак поддержки палестинцев и противостояния западному миру.

С 1 октября ЦАХАЛ проводит в южном Ливане наземную военную операцию, чтобы оттеснить войска противника от границ Израиля и уменьшить число воздушных атак на страну.

На этой неделе начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Га-Леви сообщил, что резервные силы выводят значительные силы из южного Ливана. Это связано с успешными атаками и снижением потенциала "Хезболлы" в регионе.

В начале ноября ЦАХАЛ уничтожила около 1000 боевиков "Хезболлы" в Секторе Газа и почти столько же взяла в плен. Это серьезно ударило по группировке ХАМАС.

Кроме того, израильтяне взорвали склады с оружием "Хезболлы" в Сирии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильХезболла