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Армія Ізраїлю повідомила про удари по об'єкту бойовиків, пов'язаному з виробництвом зброї

Фото: Армія Ізраїлю повідомила про удари по об'єкту бойовиків (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Ізраїльські літаки в ніч проти четверга, 2 лютого, завдали ударів у секторі Гази по об'єкту бойовиків, пов'язаному з виробництвом зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ заявив, що ХАМАС несе відповідальність за всю терористичну діяльність, яка виходить із сектору Гази.

"У відповідь на ракетний обстріл Ізраїлю із сектору Гази сьогодні винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по виробничому об'єкту з виробництва хімічної сировини, а також по об'єкту з виробництва зброї", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у серпні Ізраїль провів операцію "Світанок". Армія оборони завдала ударів по терористичних об'єктах у секторі Гази. Удари завдали у відповідь на постійні погрози для ізраїльських цивільних осіб та солдатів.

Своєю чергою "Ісламський джихад" розпочав ракетні обстріли ізраїльських громад на півдні та в центрі країни.

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Ізраїль