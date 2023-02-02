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Армия Израиля сообщила об ударах по объекту боевиков, связанному с производством оружия

Фото: Армия Израиля сообщила об ударах по объекту боевиков (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Израильские самолеты в ночь на четверг, 2 февраля, нанесли удары в секторе Газа по объекту боевиков, связанному с производством оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС несет ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа.

"В ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа сегодня истребители ЦАХАЛ нанесли удары по производственному объекту по выработке химического сырья, а также по объекту по производству оружия", - сказано в заявлении.

Напомним, в августе Израиль провел операцию "Рассвет". Армия обороны нанесла удары по террористическим объектам в секторе Газа. Удары наносились в ответ на постоянные угрозы для израильских гражданских лиц и солдат.

В свою очередь "Исламский джихад" начал ракетные обстрелы израильских общин на юге и в центре страны.

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Израиль